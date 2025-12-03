L'ultimo sguardo a 28 Years Later: The Bone Temple vede Ralph Fiennes e Jack O'Connell in contrasto

HQ

Dopo la prima uscita di 28 Years Later in estate, sapevamo da tempo che un seguito di questo film sarebbe arrivato all'inizio del 2026, e ultimamente abbiamo visto sempre più film noto semplicemente come 28 Years Later: The Bone Temple. Riprenderà dopo gli eventi del recente film e si concentrerà in particolare sul personaggio di Ralph Fiennes, il dottor Kelson, e su Jimmy Crystal di Jack O'Connell, tutto mentre i due si scontrano.

Previsto per la prima uscita il 14 gennaio, è stato presentato un nuovo trailer del film e la star di questo sguardo è senza dubbio O'Connell, che dopo aver intrattenuto molti fan all'inizio di quest'anno come il principale cattivo di Sinners, sembra essere sulla buona strada per un'altra straziante lezione magistrale di cattivo questa volta.

Per quanto riguarda il presupposto della trama di 28 Years Later: The Bone Temple, aspettatevi: "In una continuazione della storia epica, il dottor Kelson (Ralph Fiennes) si ritrova in una nuova relazione scioccante - con conseguenze che potrebbero cambiare il mondo come lo conoscono - e l'incontro di Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O'Connell) diventa un incubo da cui non può sfuggire. Nel mondo del Tempio delle Ossa, gli infetti non sono più la minaccia più grande per la sopravvivenza - l'inumanità dei sopravvissuti può essere più strana e più terrificante."

Dai un'occhiata all'ultimo trailer qui sotto per un altro assaggio del film che questa volta è diretto da Nia DaCosta e non da Danny Boyle, anche se Alex Garland ha scritto la sceneggiatura come ha fatto per 28 Years Later.