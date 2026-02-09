L'ultimo sguardo a The Mandalorian e Grogu non convince molto gli scettici

HQ

Da quando è arrivato il primo trailer, i fan sono stati un po' incerti riguardo al prossimo film di The Mandalorian e Grogu. Le critiche sembrano derivare dal fatto che il film non ha molto scopo per un'offerta cinematografica su larga scala, soprattutto considerando che tutta la sua base si basa sulla serie Disney+ nel "Mandoverse". Inoltre, il trailer francamente non era eccezionale e anche il marketing di Disney è stato incredibilmente sospetto, al punto che mancano circa 100 giorni alla prima e si dimentica facilmente che il film arriverà e avrà anche un lancio IMAX.

Tuttavia, il Super Bowl è stato ieri sera e questo ha significato l'arrivo di una varietà di trailer, incluso uno per The Mandalorian e Grogu. Se speravate che questo episodio dissipasse un po' di scetticismo sul progetto, abbiamo una brutta notizia, dato che è stato inquadrato come una pubblicità di camion, con Mando e Grogu su una slitta guidata da Tauntaun, mentre Sam Elliot narrava il breve clip.

Puoi vederlo di persona qui sotto, e altrimenti, se sei interessato a guardare questo film sul grande schermo, The Mandalorian e Grogu usciranno dal 22 maggio.