L'ultimo successo di friendslop è arrivato, visto che Gamble With Your Friends vende un milione di copie in meno di due settimane

Il gruppo UE anti-gioco d'azzardo nel gioco si divertiranno un mondo con questa questione. Poiché alcuni giochi friendslop non riescono a suscitare attenzione con il loro stile esagerato, Team GWYF ha ottenuto un mega successo sfruttando l'adrenalina del gioco d'azzardo e rendendo l'esperienza digitale e condivisa.

Tu e fino a cinque amici condividete un enorme conto in banca e avete cinque minuti per raggiungere la quota, altrimenti lo usuraio a cui devi dei soldi ti spaccherà la testa come uova. Giocherai a ogni tipo di gioco, prenderai decisioni terribili e rischi tutto ancora e ancora. Il gioco si è rivelato un successo immediato, vendendo già un milione di copie come annunciato dagli sviluppatori.

"Siamo così felici e senza parole per l'accoglienza positiva che il nostro gioco ha ricevuto finora, e vorremmo celebrare il fatto che più di 1 milione di giocatori siano entrati nel Paradiso di Jeff Booth da venerdì scorso con tutti voi!! Siamo a conoscenza dei bug che avete segnalato e il team sta lavorando duramente per risolverli il prima possibile!" scrive SkyBrave dell'editore del gioco TenStack su Steam.

Al prezzo di £6,69, Gamble With Your Friends ha un costo basso, promettendo divertimento immediato. È la formula friendslop, e anche se il pubblico non sempre si rifugia su ogni gioco per sfruttarla al massimo, è probabile che continueremo a vedere storie di successo simili ogni tanto.