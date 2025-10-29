L'ultimo successo indie RV There Yet? vende 1,3 milioni di copie in meno di una settimana

L'ultimo successo indie e gioco "friendslop" a superare Steam e i social media è RV There Yet? Se non lo sai, il gioco vede te e tre amici (o più se puoi modificare un file di configurazione) fare un viaggio attraverso un deserto roccioso. Orsi, serpenti e alcune terribili condizioni stradali ti ostacolano, ma fa tutto parte del divertimento.

Proprio come abbiamo visto con Peak e R.E.P.O. RV There Yet? ha impressionato rapidamente molti giocatori, guadagnando 1,3 milioni di vendite in meno di una settimana dopo la sua uscita. Poiché anche le ultime statistiche provengono dall'inizio di questa settimana, è più che possibile che il gioco abbia superato la soglia di 1,5 milioni di vendite al momento in cui scriviamo.

Con prezzi molto convenienti, la promessa di divertimento con gli amici e ore di potenziale caos, giochi come RV There Yet? stanno travolgendo Steam ogni volta che vengono rilasciati. L'unico problema è mantenere quell'esplosione iniziale di attenzione che ricevono. Dovremo aspettare e vedere come Nuggets Entertainment riuscirà ad aggiornare il gioco per mantenere l'interesse dei giocatori, ma per ora si sono guadagnati un po' di tempo per festeggiare questa grande vittoria.