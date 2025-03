L'ultimo trailer di From the World of John Wick: Ballerina offre lanciafiamme e tanta azione

HQ

Mentre Lionsgate sembra essere ancora molto concentrata sul continuare la storia di John Wick con l'ennesimo capitolo della linea principale numerato (in qualche modo...), l'immediato futuro vedrà invece il franchise espandersi con un altro spin-off. Non si tratterà di una serie televisiva limitata come Continental, ma piuttosto di un grande sforzo teatrale che vede Ana de Armas nel ruolo principale, e vede anche Baba Yaga di Keanu Reeves fare una breve apparizione.

In arrivo nei cinema dal 7 giugno, From the World of John Wick: Ballerina ruota attorno al personaggio di Armas, Eve, che è un'assassina addestrata nei modi Ruska Roma, e che ora è in cerca di vendetta dopo che suo padre è stato assassinato.

Inutile dire che, trattandosi di una produzione John Wick, offre molta azione violenta e combattimenti ben coreografati, e l'ultimo trailer fa solo un passo in più per dimostrarlo. Riscalda ulteriormente le cose concentrandosi ancora di più sui lanciafiamme, offrendo un tema di fuoco e ghiaccio. Dai un'occhiata qui sotto.

Guarderai Ballerina al cinema?