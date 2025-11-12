L'ultimo trailer di Marty Supreme ci porta più a fondo nel mondo ad alto rischio del ping pong

HQ

A dicembre, A24 ci porterà nel mondo del ping pong per un film emozionante e ad alto rischio che ruota attorno a Marty Mauser, un giovane prodigio del ping pong che ha gli occhi puntati sulla gloria e sulla celebrità.

Il film è noto come Marty Supreme e presenta Timothée Chalamet nel ruolo principale di questa giovane star del ping pong, con il film che documenta come attraversa ogni sorta di prove e tribolazioni per raggiungere la grandezza nello sport che crede sia un suo diritto.

Diretto da Josh Safdie e scritto da Safdie e Ronald Bronstein, Marty Supreme ha anche un cast piuttosto ricco oltre a Chalamet, come possiamo aspettarci Gwyneth Paltrow, Odessa A'Zion, Kevin O'Leary, Abel Ferrera, Fran Drescher e altri. Per quanto riguarda la data in cui il film sarà presentato in anteprima, uscirà nei cinema il giorno di Natale, il 25 dicembre, e puoi vedere il suo ultimo trailer qui sotto.