L'ultimo trailer di MindsEye include un disperato appello a giocare "Yvan Eht Nioj" o "giocare al mio gioco è tutto ciò che sto chiedendo". Non sono sicuro di quale sia il più disperato.

HQ Ricordi MindsEye ? Beh, sembra già che l'ambizioso sparatutto futurista di Build a Rocket Boy sia stato spinto nei recessi di nicchia della memoria delle persone. Ciò non impedirà allo sviluppatore di fornire alcuni nuovi contenuti per i giocatori, tuttavia, in un ultimo disperato tentativo di salvare MindsEye dalla propria reputazione. Arcadia segna un nuovo inizio per MindsEye, si spera. Si tratta di una piattaforma UGC arricchita da missioni, gare, sfide e altro ancora. Stranamente, come parte dell'aggiornamento che porta Arcadia in primo piano nel gioco, MindsEye ha riferito di aver rimosso le meccaniche di free roam dal gioco, ma ha aggiunto alcune nuove abilità di movimento al suo posto. La cosa davvero strana di questo breve trailer che accompagna l'introduzione di Arcadia è la base musicale, che termina con il testo "play my game is all I'm asking". Un ultimo, disperato appello per convincere qualcuno, chiunque a dare un'occhiata MindsEye. HQ