L'ultimo trailer mette in risalto Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ' storia epica

Una delle star dello spettacolo al Nintendo Partner Direct era senza dubbio Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. Il gioco, che verrà lanciato alla fine di settembre, sembra presentare la sua storia in modo più approfondito sotto forma di un trailer che mostra i dialoghi doppiati che saranno presenti nel gioco.

Riportando in auge il leggendario e amato gioco con prestazioni e grafica migliorate, oltre a un modo per goderselo nella sua forma originale, il trailer ha evidenziato molti degli straordinari campi di battaglia 3D e ha mostrato come si distinguono e brillano sul sistema Nintendo Switch 2.

Per quanto riguarda la data di lancio definitiva del gioco, questa è fissata per il 30 settembre, con l'arrivo non solo su Switch 1 e 2, ma anche su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X/S. Guarda il nuovo trailer qui sotto.