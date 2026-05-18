L'umile SV Elversberg, da un comune tedesco di 13.000 abitanti, ottiene una storica promozione in Bundesliga

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SV Elversberg, un modesto club calcistico di Spiesen-Elversberg, un piccolo comune del Saarland, Germania, con una popolazione di 13.080 abitanti secondo il censimento del 2024, ha ottenuto una promozione storica in Bundesliga, dopo una vittoria per 3-0 contro il Preußen Münster, classificandosi al secondo posto della 2. Bundesliga, con lo stesso numero di punti del Paderborn (62) ma con una differenza reti molto superiore, si classifica seconda dietro allo Schalke con 70 punti.

Questo club di calcio, con uno stadio da 10 posti, l'Ursapharm-Arena, dove si sposterebbe quasi tutta la città, fu fondato nel 1907 ma ha giocato la maggior parte della sua vita in categorie inferiori: leghe regionali e terza, quarta o quinta divisione. Ottennero la promozione al 3. Liga nel 2021-22, e la stagione successiva ottennero una promozione storica in 2. La Bundesliga, la loro lega più alta di sempre, sotto la guida dell'allenatore Horst Steffen, che la scorsa estate era partito per il club di Bundesliga Werder Bremen, venendo licenziato a febbraio.

Un anno fa, erano a un solo gol dalla qualificazione per la Bundesliga dopo aver perso 4-3 nel play-off promozione. Un anno dopo, una vittoria per 3-0 nell'ultima giornata della seconda divisione assicurò la promozione in Bundesliga per differenza reti, senza la necessità di andare ai play-off.

Il direttore, Vincent Wagner, ex allenatore dell'Hoffenheim II, raccontò che un amico gli aveva detto che 'promuovere un Elvo è come volare sulla luna'. "Siamo riusciti a fare l'allunaggio oggi", ha detto (tramite BuliNews).