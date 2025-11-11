HQ

La serie di puzzle Lumines ha debuttato per la prima volta su Sony PSP 20 anni fa e dietro il gioco c'era il creatore di giochi giapponese Tetsuya Mizuguchi. Il gioco è in realtà il risultato del fatto che il suo studio di giochi Q Entertainment non è stato in grado di ottenere la licenza di Tetris, quindi ha creato il suo "clone di Tetris".

Tetsuya Mizuguchi è stato in precedenza dietro il capolavoro Rez, ma anche giochi come Space Channel 5, Tetris Effect: Connected (pare abbia poi ottenuto l'accesso alla licenza di Tetris) e, nei primi giorni, Sega Rally quando era impiegato presso Sega AM Research & Development No. 3, noto anche come Hitmaker. Ora dirige lo studio Enhance, che sta dietro Lumines Arise.

Lumines ha vissuto un'esistenza un po' anonima rispetto forse a Rez, che può essere considerato il culmine creativo della carriera di Mizuguchi. Ora Lumines viene rivitalizzato con Lumines Arise, una continuazione del lavoro che Tetsuya Mizuguchi ha fatto con i primi due giochi della serie.



Ma cos'è esattamente Lumines? Come accennato, è il risultato di un rifiuto di acquisire la licenza di Tetris e come concetto non è esattamente rivoluzionario. Tuttavia, è un'esperienza molto diversa, con il suo gameplay "Tetris on acid", condito con una totalità di stile, musica, movimenti e immagini, che rende l'esperienza molto speciale.

Descrivere il gameplay in Lumines può essere un po' complicato, ma ci proverò comunque. Inizia pensando a Tetris. Dalla parte superiore dello schermo, alcuni blocchi costituiti da quattro quadrati (o altre forme e figure) cadono in una formazione 2x2. Ognuno di questi blocchi 2x2 può essere di due colori diversi, due forme diverse o due simboli diversi e l'obiettivo è quello di abbinare i colori/forme/simboli dei blocchi caduti nella parte inferiore dello schermo per creare quadrati dello stesso colore.



Quando quattro (o più) blocchi simili si toccano per formare un quadrato, vengono fusi in un unico grande quadrato, in attesa di essere fulminato da un raggio di luce che viaggia da sinistra a destra dello schermo. Mentre questi quadrati corrispondenti sono in attesa di essere fulminati, puoi costruire nuovi quadrati accanto o sopra di essi in modo che diventino collegati ai quadrati in attesa, che poi diventano più grandi, permettendoti di ottenere grandi combo quando il raggio di luce colpisce le tue scatole corrispondenti. Suona confuso? In realtà non lo è, e una volta iniziato, è semplice da giocare come Tetris. Consiglio di guardare l'eccellente video esplicativo del gameplay appena sotto.

La novità di Lumines Arise è qualcosa chiamato Burst. Hai un misuratore di Burst nella parte superiore dello schermo e quando è superiore al 50%, puoi attivarlo: più questo misuratore è vicino al 100%, più potente è il Burst che scateni. Un Burst manda il gioco in una sorta di stato di rallentatore inattivo, in cui il raggio di luce non colpisce i quadrati che costruisci per un breve periodo di tempo, il che significa che hai poco tempo (in genere tra 5-10 secondi) per costruire il maggior numero possibile di quadrati prima che il gioco torni alla normalità e quindi innesca grandi combo quando questi molti quadrati vengono rimossi contemporaneamente dal raggio di luce. Il Burst può essere paragonato a un super-attacco in uno sparatutto, ad esempio, che cancella quasi l'intero schermo - un Burst ben coordinato può fare lo stesso qui.

Come nella maggior parte dei giochi di Enhance e Tetsuya Mizuguchi, il lato visivo e quello audio sono strettamente collegati ed entrambi sono molto dinamici. Quando ruoti o sposti i blocchi, esce un piccolo suono e quando i blocchi in attesa vengono fulminati, creano un piccolo suono smussato che cambia il paesaggio sonoro in quel livello e la musica si accumula man mano che rimuovi le scatole e crei combo.

Ogni livello ha la sua pelle composta da diverse scatole/forme/simboli, ci sono molti effetti visivi e sullo sfondo ci sono sagome umane danzanti, fumo, luci, tutti i tipi di oggetti minimalisti e la pista occasionalmente si inclina ai lati e molte altre cose. A volte può essere un po' troppo, ma nei menu del gioco puoi regolare un po' queste cose se lo desideri.

Lo adoro però e mi piace particolarmente un livello in cui ci sono due grandi iguane su entrambi i lati e pulsano, fanno headbanging, muovono la coda e quasi ballano e si dimenano al ritmo della musica techno. È eccellente e la combinazione di queste due iguane, il livello di freschezza e un sacco di movimento sullo sfondo si traduce in un'esperienza audiovisiva davvero unica. Lumines Arise è uno di quei giochi in cui gli screenshot non rendono in alcun modo giustizia al gioco.

La musica, come puoi vedere, è una parte centrale del gioco qui. In passato, la musica nelle precedenti uscite di Lumines è stata forse un po' troppo giapponese e un po' troppo pop per catturarmi davvero - ma è diverso con Lumines Arise. La colonna sonora è composta da più di 35 tracce di tipi abbastanza diversi tra loro, ma la qualità è davvero alta. I brani spaziano da paesaggi sonori calmi a brani leggermente pop a brani elettronici pesanti e oscuri - e quest'ultima categoria è davvero dove la colonna sonora ha il suo punto di forza. Sfortunatamente, ci sono anche alcune tracce che sono semplicemente troppo misteriose, il che è un peccato, perché queste tracce sono qualcosa che devi solo superare. In un certo senso rovina il flusso del gioco quando si passa da una traccia e da un paesaggio sonoro emozionanti all'altro. Fortunatamente, puoi creare le tue playlist e le canzoni che ti piacciono di più e queste playlist possono ovviamente essere riprodotte, ma possono anche essere riprodotte in "Modalità Teatro", in modo che funzionino come una sorta di video musicale sullo schermo.

La colonna sonora è fornita dal duo di produttori Hydelic, che in precedenza ha prodotto il brano nominato ai BAFTA per Area X in Rez (se hai giocato a Rez, ricorderai totalmente quel brano!) e hanno anche fornito la pluripremiata colonna sonora di Tetris Effect: Connected. A parte una manciata di errori, hanno probabilmente consegnato una delle colonne sonore di gioco più forti dell'anno qui.

Ci sono molti contenuti in Lumines Arise e al centro di tutto c'è Journey. Qui si viaggia attraverso nove viaggi, ognuno composto da quattro a cinque tracce che si sbloccano man mano che si procede attraverso di esse. Una volta sbloccato tutto, si ottiene anche l'accesso alla modalità Sopravvivenza, in cui è possibile viaggiare attraverso tutti i tracciati in un unico viaggio continuo, portandosi attraverso strani mondi di esperienze sonore e visive. Oltre a Journey, ci sono anche ben 60 piste di allenamento per mettere alla prova le tue abilità di puzzle, anche se non sono particolarmente eccitanti in quanto devi ottenere più o meno la stessa cosa nella maggior parte di esse, solo con diverse combinazioni di mattoncini.

La cosa più interessante sono le sfide. Ci sono 26 sfide in totale, che sono sfide diverse in cui regole diverse e/o nuove meccaniche sono integrate nel gioco. Ad esempio, c'è una sfida chiamata Hatch, in cui devi rimuovere i blocchi attorno a un uovo per far schiudere il piccione all'interno dell'uovo, c'è Burst Rush in cui crei 300 punti Burst prima che scada il tempo o Growth in cui i blocchi non solo cadono in formazione 2x2, ma anche in 4x2, 6x2 o altre forme strane, proprio come in Tetris. Queste sfide piegano e cambiano le regole e i presupposti dei normali corsi e funzionano davvero bene.

Puoi anche giocare in multiplayer contro altri giocatori e al centro di questo c'è la Burst Battle, in cui giochi fianco a fianco e quando esegui un Burst, invii blocchi sulla pista dell'altro giocatore. Burst Battle è piuttosto divertente, così come le prove a tempo basate sulle classifiche, ma per il resto il multiplayer non sembrava particolarmente profondo o ricco. È bello che sia lì, ma non è dove trascorrerai la maggior parte del tuo tempo.

Lumines Arise supporta il visore PSVR2, ma non è necessario in alcun modo per giocare. È davvero un piccolo componente aggiuntivo, il che è abbastanza carino e ha un bell'aspetto quando i numerosi effetti visivi ti vengono in mente, ma questa modalità non aggiunge nulla di nuovo al gameplay. Quindi è un piccolo espediente divertente da provare una o due volte, ma questo è tutto.

I giapponesi amano un buon avatar. Ovunque tu vada nel gioco, hai il tuo Loomii, che è un piccolo personaggio divertente con una grande testa semitrasparente. Ci sono non meno di 784 oggetti diversi con cui personalizzare il tuo Loomii e la targhetta Loomii. Questi includono nuove teste per Loomii, posizionare pensieri all'interno della testa semitrasparente, scegliere quale simbolo Loomii dovrebbe avere sul petto, di che colore dovrebbe essere Loomii, quale espressione facciale dovrebbe avere e quali animazioni dovrebbe fare. Tutti questi oggetti vengono sbloccati durante il gioco o possono essere estratti tramite Loomii-pon, dove si utilizza la valuta di gioco per pescare nuovi oggetti casuali in una sorta di macchina gacha. Sì, i giapponesi amano davvero un buon avatar.

Per uno come me, che ha giocato a tutti i precedenti giochi di Lumines, Lumines Arise sembra un'evoluzione naturale della formula. Il nucleo è ancora Lumines, ma Enhance ha posizionato i blocchi in modo leggermente diverso e hai ancora bisogno di quelli grigi piccoli per vedere le diverse combinazioni di blocchi e la possibilità di vedere diverse mosse avanti. Allo stesso tempo, il gioco offre un solido impatto visivo e audio che non troverai in molti altri giochi.

Lumines Arise è un gioco incostante. Adoro i giochi che osano fare qualcosa di diverso da quello che vediamo nella maggior parte degli altri posti. Se sei un fan sfegatato dei puzzle e vuoi sederti tranquillamente e immergerti in enigmi complessi, Lumines Arise potrebbe non essere il gioco che fa per te: c'è semplicemente troppo rumore qui. Tuttavia, come accennato all'inizio, c'è la possibilità di abbassare un po' il tutto, quindi penso che la maggior parte dei giocatori di puzzle otterrà effettivamente qualcosa da Lumines Arise.

Quindi, se stai cercando un puzzle game che faccia le cose in modo diverso, mescolando un gameplay profondo con una colonna sonora potente ed effetti visivi selvaggi, Lumines Arise è davvero un'ottima direzione da seguire. Adoro la combinazione.