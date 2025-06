Lumines Arise è un'esperienza di puzzle sensoriale dai creatori di Tetris Effect

Per dare il via alla trasmissione State of Play di questa sera, lo sviluppatore Enhance Games ha presentato la sua esperienza di puzzle sensoriale nota come Lumines Arise. Per coloro che non lo sanno e si chiedono cosa sia questa serie di giochi, lo studio è noto per essere il creatore del recente Tetris Effect, quindi probabilmente puoi farti un'idea decente del tipo di gameplay che offrirà.

Continuando la serie Lumines che ha a lungo offerto una varietà di enigmi simili a Tetris abbinati a una colonna sonora martellante ed emozionante, questo titolo ti spingerà ancora una volta ai limiti mentre superi i livelli abbinando i blocchi ruotandoli e allineandoli correttamente per accumulare punteggio e continuare a progredire.

Per quanto riguarda la data in cui Lumines Arise farà il suo debutto, ci è stato detto che il gioco verrà lanciato su PS5 e su PS VR2 in autunno. Altrimenti non c'è una data precisa collegata al gioco. Dai un'occhiata al trailer di annuncio qui sotto.