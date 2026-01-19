Luminosity Gaming è stata riacquisita dal suo fondatore originale

HQ

Ultimamente si sta verificando una certa tendenza nel mondo degli esports, dove molti fondatori originali di organizzazioni e team stanno riconquistando e riacquisendo il controllo delle aziende che un tempo avevano fondato. È successo con FaZe Clan, con "Banks" di nuovo al comando, e lo stesso è successo con Envy con "Hastr0" di nuovo sulla sedia del capo. Ora Luminosity Gaming segue l'esempio.

È stato confermato in un comunicato stampa che Vertiqal Studios Corp. (una rete di gaming e lifestyle) ha rivenduto Luminosity al fondatore originale di Luminosity, Steve Maida. La vendita era stata valutata 425.000 dollari (con 300.000 dollari pagati immediatamente e ulteriori 125.000 dollari da pagare una volta raccolti i ricavi rilevanti), con Luminosity che si è persino cavata senza alcun "debito storico, passività e obblighi non saldati dei creatori ".

Luminosity conferma la vendita in un post sui social media dove spiega quanto segue:

"Tutti i creatori e giocatori attivi di Luminosity sono stati pagati integralmente a seguito di questa acquisizione, utilizzando i proventi in denaro della vendita.

"Come parte dell'accordo non abbiamo acquisito né assunto nessuno dei debiti storici, passività o obblighi non pagati dei creatori, che rimangono responsabilità esclusiva di Vertiqal Studios."

Ci viene detto di aspettarci ulteriori aggiornamenti ora che la vendita è stata completata.