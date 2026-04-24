Luna Abyss sarà aggiunto al primo giorno di Game Pass quando uscirà il mese prossimo

Se ti piacciono i giochi di bullet hell stilizzati, dovresti assolutamente dare un'occhiata a Luna Abyss. Come prigioniero, sei costretto a nasconderti in profondità su una luna mimica alla ricerca di antiche tecnologie. Sei costantemente accompagnato da un guardiano sotto forma di un'intelligenza artificiale chiamata Aylin, ma per il resto sei tu contro il mondo.

Promette boss giganteschi, immagini mozzafiato, musica epica e ovviamente una quantità impressionante di azione mentre scopri una storia in cui le cose non sono come sembrano, e nel comunicato stampa che leggiamo:

"Queste rovine secolari sono vive di echi folli, insinuando segreti della città un tempo prospera di Greymont e del suo terribile destino. La Piaga. I principi dell'Onni-Padre. Il coro del Collettivo. Le voci dell'Abisso ti chiamano; sussurrano strane missive... "

Guarda il trailer qui sotto. Luna Abyss uscirà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X il 21 maggio e, come ciliegina sulla torta, possiamo anche annunciare che il gioco sarà incluso nel Game Pass fin dal primo giorno.