Ieri, l'Ucraina ha accusato droni da ricognizione non identificati di aver attraversato il suo confine occidentale, suggerendo che potrebbero provenire dall'Ungheria, membro della NATO e dell'UE, che sotto la guida di Orban è stata insolitamente vicina alla Russia rispetto ad altri paesi europei. Ora, l'Ungheria ha respinto l'ipotesi di Zelensky secondo cui i droni che attraversano l'Ucraina potrebbero provenire dal territorio ungherese, definendo le sue osservazioni ossessive e infondate. "Il presidente Zelensky sta perdendo la testa per la sua ossessione anti-ungherese. Ora sta iniziando a vedere cose che non ci sono", ha detto il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto in un post su X. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!