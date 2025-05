L'Ungheria approva il disegno di legge per lasciare la CPI

HQ

Le ultime notizie sull'Ungheria . Ora sappiamo che il parlamento ungherese ha approvato martedì un disegno di legge per avviare un processo di un anno per lasciare la Corte penale internazionale, citando preoccupazioni per la crescente politicizzazione della corte.

La decisione fa seguito all'incontro del primo ministro Viktor Orbán con il leader israeliano Benjamin Netanyahu, che ha visitato l'Ungheria nonostante un mandato della CPI. La mossa segnala legami più stretti con Israele e un chiaro rifiuto della supervisione legale internazionale.