L'Ungheria approva nuove leggi anticorruzione

HQ

L'UE ha promesso all'Ungheria che, se le riforme venissero attuate rapidamente, avrebbe potuto congelare i fondi disponibili quest'anno. E sembra che le cose stiano andando avanti, dato che il parlamento ungherese sta per approvare nuove leggi anticorruzione, come riportato da Euractiv e YLE.

Il parlamento ungherese è pronto ad approvare nuove leggi anticorruzione, che fanno parte delle riforme promesse dal nuovo primo ministro Peter Magyar. L'Ungheria ha un incentivo a farlo, poiché è un modo per far liberare all'UE miliardi di euro in fondi appartenenti all'Ungheria.

L'UE ha congelato i fondi perché era preoccupata per l'erosione della democrazia, la corruzione e la limitazione dei diritti delle minoranze sessuali sotto l'ex primo ministro al lungo governo Viktor Orban.

Se o quando i progressi saranno fatti come previsto, l'Ungheria potrebbe aver congelato i fondi disponibili quest'anno.