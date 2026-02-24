L'Ungheria blocca nuove sanzioni contro la Russia e un prestito di 90 miliardi di euro all'Ucraina prima del quarto anniversario di guerra

HQ

Lunedì, l'Ungheria ha mantenuto il veto contro il nuovo pacchetto di sanzioni UE contro la Russia e il prestito di 90 miliardi di euro per l'Ucraina, infliggendo un colpo all'unità europea alla vigilia del quarto anniversario della guerra. Lo stallo si concentra sulla sospensione dei flussi di petrolio attraverso il gasdotto sovietico Druzhba, con Budapest che accusa Kiev di non aver ripristinato le forniture. La Slovacchia ha inoltre avvertito che sospenderà il supporto elettrico d'emergenza all'Ucraina fino alla ripresa delle spedizioni.

Il capo della politica estera dell'UE, Kaja Kallas, ha definito il mancato raggiungimento di un accordo "una battuta d'arresto", mentre il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha esortato il Primo Ministro ungherese Viktor Orban a rispettare gli impegni precedenti. Orban ha risposto che l'Ucraina potrebbe riavviare il transito petrolifero se lo desiderasse, e ha detto che non sosterrà decisioni favorevoli a Kiev finché la controversia non sarà risolta. L'Ucraina, tuttavia, afferma che gli attacchi russi di gennaio hanno danneggiato l'infrastruttura del gasdotto e che le riparazioni sono in corso.

Sul campo di battaglia, l'esercito ucraino affermò di aver ristabilito il controllo su 400 chilometri quadrati lungo parte della linea del fronte meridionale. Nel frattempo, attacchi di droni russi hanno ucciso due persone nella regione di Odessa durante la notte, sottolineando l'intensità continua di una guerra iniziata con l'invasione su larga scala di Mosca il 24 febbraio 2022. Cioè, 4 anni fa...