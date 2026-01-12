L'Ungheria concede asilo all'ex ministro polacco sotto indagine

HQ

L'Ungheria ha concesso asilo politico a Zbigniew Ziobro, ex ministro della giustizia polacco, che è sotto indagine per presunti abusi di potere e uso improprio di fondi pubblici durante il precedente governo Legge e Giustizia (PiS).

Ziobro, un tempo una delle figure più influenti del PiS e l'artefice delle sue controverse riforme giudiziarie, affronta 26 accuse penali, tra cui le accuse di aver guidato un gruppo organizzato che ha dirottato denaro da un fondo di sostegno alle vittime per scopi politici. I procuratori stanno anche esaminando se i fondi siano stati utilizzati per acquistare lo spyware Pegasus presumibilmente impiegato contro avversari politici.

Zbigniew Ziobro // Shutterstock

Da quando il PiS ha perso il potere nel 2023, la Polonia è stata governata da una coalizione filo-UE guidata dal Primo Ministro Donald Tusk, che si è impegnata a indagare sulla corruzione e a ripristinare l'indipendenza giudiziaria. Ziobro nega ogni colpa, definendo il caso una vendetta politicamente motivata, e afferma di non poter aspettarsi un processo equo in patria.

La decisione ungherese aumenta le tensioni tra Varsavia e Budapest, alleate di lunga data sotto i loro ex governi nazionalisti. I funzionari polacchi hanno reagito con rabbia, accusando Ziobro di fuggire dalla giustizia, mentre il ministro degli esteri ungherese ha dichiarato che l'asilo era stato concesso a diversi polacchi che sostenevano persecuzioni politiche.