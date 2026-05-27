L'Ungheria decide di rimanere membro della Corte Penale Internazionale

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Il parlamento ungherese ha approvato una legislazione che manterrà il paese membro della Corte Penale Internazionale (CPI), come riportato da Reuters e YLE.

Questo è un passo indietro per l'Ungheria, perché l'ex primo ministro Viktor Orbán ha avviato il processo di uscita dell'Ungheria dalla CPI nel 2025. Questo sarebbe entrato in vigore il 2 giugno 2026. Ma ora, il parlamento ungherese ha abrogato in larga maggioranza la legge di ritirarsi dalla CPI. Dei 199 membri del parlamento, 133 votarono a favore, 37 contro e cinque si astenerono.

Allora perché è stato iniziato questo processo in primo luogo? Il governo di Orbán giustificò la sua decisione di ritirarsi dalla CPI affermando che la corte era diventata "politica".

L'attuale primo ministro ungherese, Péter Magyar, aveva precedentemente promesso di mantenere l'Ungheria nella CPI.