L'Ungheria ratifica la legge che vieta le marce del Pride tra le proteste dell'opinione pubblica I critici denunciano la mossa come un duro colpo alla libertà di riunione, mentre gli organizzatori promettono di sfidare il divieto.

HQ All'ombra di un sole al tramonto, migliaia di manifestanti si sono riuniti martedì, le loro voci si sono alzate all'unisono contro una legge che minaccia di mettere a tacere l'espressione della diversità che è fiorita dal 1997, quando le bandiere arcobaleno hanno illuminato per la prima volta le strade della città. Mercoledì è stata firmata la legge che vieta le marce dell'orgoglio LGBTQ+. La legge, che afferma di proteggere i bambini da influenze dannose, concede anche alla polizia l'autorità di utilizzare la tecnologia di riconoscimento facciale per identificare e multare i partecipanti. Nonostante la diffusa condanna, il governo ha raddoppiato la sua posizione, mettendo ulteriormente a dura prova i suoi rapporti con le istituzioni dell'Unione europea. Alcuni organizzatori del Pride, tuttavia, rimangono provocatori, impegnandosi a procedere con la marcia di quest'anno a giugno. Budapest, Ungheria - 24 luglio 2021: le persone celebrano la Budapest Pride March per richieste di migliori diritti e uguaglianza al Ponte della Libertà. Il Budapest Pride è una serie di eventi LGBTQ a Budapest // Shutterstock