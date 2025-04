L'Ungheria si ritira dalla Corte penale internazionale durante la visita di Netanyahu Rendere l'Ungheria l'unica nazione dell'UE al di fuori della CPI.

HQ Le ultime notizie sull'Ungheria . L'Ungheria ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dalla Corte penale internazionale (CPI), posizionandosi come l'unica nazione dell'Unione europea al di fuori del tribunale. Questo avviene subito dopo la visita di Netanyahu a Budapest, nonostante il mandato d'arresto della CPI per presunti crimini di guerra. Il governo ungherese ha confermato che il processo di recesso inizierà in linea con i suoi impegni giuridici costituzionali e internazionali. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán, che si è sempre opposto alle azioni della CPI e ha sostenuto la posizione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sul conflitto di Gaza, è stato messo sotto esame per aver appoggiato una posizione così controversa. Viktor Orbán e Benjamin Netanyahu // Shutterstock