L'unica sopravvissuta dell'assassina australiana di funghi Erin Patterson: "Mi ha lasciato mezza viva"

HQ

Le ultime notizie sull'Australia . Ian Wilkinson, l'unico sopravvissuto dell'assassina australiana di funghi Erin Patterson, ha raccontato alla corte lunedì il profondo impatto dell'avvelenamento che ha causato la morte di tre dei suoi parenti e lo ha fatto sentire "mezzo vivo".

"È davvero orribile convivere con il fatto che qualcuno possa decidere di toglierle la vita. Mi sento vivo solo a metà senza di lei", ha detto, l'unico ospite sopravvissuto di un pranzo in cui sono morti tre dei suoi parenti, scoppiando in lacrime mentre pronunciava la sua dichiarazione di impatto sulla vittima.



Potresti essere interessato: Erin Patterson è stata giudicata colpevole in un caso di avvelenamento da funghi in Australia.



L'ospite condannato ha servito piatti contenenti funghi tossici, lasciandolo ricoverato in ospedale per mesi e alle prese con la perdita della moglie. Ha descritto di essersi sentito solo "vivo a metà" dopo l'incidente e ha chiesto una confessione all'aggressore, sottolineando il perdono.

La corte ha anche ascoltato le dichiarazioni sull'effetto duraturo sui figli della famiglia, la cui casa è stata distrutta dagli eventi. La sentenza è prevista per l'inizio di settembre, con l'ergastolo previsto, anche se il suo team legale cerca un periodo di non libertà condizionale.