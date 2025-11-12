L'unico (e remoto) scenario in cui Carlos Alcaraz non si qualifica per le semifinali delle ATP Finals

HQ

La seconda vittoria di Carlos Alcaraz nel round robin delle ATP Finals di ieri significa che si sta avvicinando alla qualificazione per le semifinali per la seconda volta nella sua carriera (ha saltato il 2022 a causa di un infortunio ed è stato eliminato nella fase a gironi nel 2024; nel 2023 ha perso in semifinale contro il futuro vincitore Djokovic).

La vittoria di Lorenzo Musetti su Alex de Miñaur più tardi quella sera ha significato che tutti e quattro i giocatori del gruppo hanno ancora opzioni matematiche per qualificarsi, anche se Alcaraz, l'unico ad aver vinto i primi due, è nella posizione migliore per farlo.

Infatti, l'ATP ha calcolato tutti i possibili scenari di qualificazione per il gruppo Jimmy Connors, e Alcaraz verrebbe eliminato in un solo scenario. Tutti, ovviamente, prevedono la sconfitta contro Lorenzo Musetti giovedì, ma solo se si tratta di due set (senza che Alcaraz vinca un set).

Se Lorenzo Musetti sconfigge Carlos Alcaraz, indipendentemente dal punteggio, ma Alex de Miñaur sconfigge Taylor Fritz, Musetti vincerebbe il girone e Alcaraz si qualificherebbe comunque come secondo. L'unico pericolo per Alcaraz arriva se Taylor Fritz sconfigge De Muñaur E Musetti sconfigge Alcaraz in due set.

Anche nel caso in cui Musetti sconfigga Alcaraz, se Alcaraz riuscisse a vincere un set, si qualificherebbe comunque, indipendentemente dal risultato del match Fritz/De Miñaur. In effetti, Alcaraz si qualificherebbe comunque come vincitore del girone con una sconfitta in tre set contro Musetti se Fritz sconfiggesse De Miñaur in tre set.

In altre parole, nel momento in cui Alcaraz vince un set contro Musetti, saprà di essere qualificato per le semifinali, indipendentemente da ciò che accadrà dopo. Tuttavia, Alcaraz cercherà di vincere, poiché vincere domani significherà che finirà l'anno come numero 1 del mondo, anche se Sinner finirà per vincere la competizione...

Orari delle partite delle ATP Finals di giovedì 13 novembre:



Taylor Fritz contro Alex de Miñaur: 14:00 CET



Carlos Alcaraz contro Lorenzo Musetti: 20:30 CET



Questo è l'ordine dei giochi per il gruppo Jimmy Connors nelle ATP Finals di domani. Pensi che Alcaraz finirà per ricevere la corona per il numero 1 del mondo di fine anno?