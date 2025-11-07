L'unico modo per sopravvivere è insieme in Prehistoric Planet: L'era glaciale

Apple ci sta riportando indietro ben prima che gli esseri umani come li conosciamo camminassero sulla Terra ancora una volta con una nuova stagione di Prehistoric Planet. Questa volta, stiamo viaggiando indietro di un milione di anni, all'era glaciale, dove copriremo gli eventi del Grande Gelo fino al Grande Disgelo.

Gli animali che vedremo renderizzati vanno dalle previste creature dell'era glaciale come il mammut lanoso, il rinoceronte lanoso, i bradipi e le tigri dai denti a sciabola fino ad alcune bestie più strane come uccelli giganti e gliptodonti. Come per le altre stagioni di Prehistoric Planet, gli animali saranno portati in vita utilizzando la CGI, con i loro comportamenti ricreati da studi scientifici sui resti che abbiamo scoperto nelle centinaia di migliaia di anni da quando hanno camminato sulla Terra.

La nuova stagione avrà cinque episodi e inizierà lo streaming su Apple TV il 26 novembre. Sarà narrato da Tom Hiddleston e sembra mostrare quest'epoca della preistoria come mai prima d'ora. Guarda il trailer qui sotto: