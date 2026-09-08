L'Unione Europea condanna il sostegno ufficiale del governo serbo al funerale di Ratko Mladić

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Ratko Mladić, il generale militare noto come il 'Macellaio della Bosnia' per essere stato la mente dell'assedio di Sarajevo e del massacro di Srebrenica durante la guerra di Bosnia, morì il 27 agosto in prigione all'Aia, all'età di 84 anni, dopo essere stato giudicato colpevole di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, e fu sepolto lunedì a Belgrado, con migliaia di persone presenti, incluso il Patriarca della Chiesa Ortodossa Serba Porfirije.

Il ministro della Giustizia serbo Nenad Vujić ha inoltre dichiarato che Mladić sarà sepolto con "tutti gli onori militari e di stato" e ha accompagnato il corpo su un aereo ufficiale del governo serbo. Cinque ministri del governo serbo erano presenti, in prima fila al funerale.

L'Unione Europea ha risposto al funerale numeroso e onorifico con una dichiarazione che condanna la "glorificazione dei criminali di guerra e la negazione del genocidio", offuscando ulteriormente le possibilità della Serbia di entrare nell'Unione Europea in futuro.

"Ratko Mladić era un criminale di guerra condannato che aveva commesso crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità. Morì mentre scontava l'ergastolo per crimini contro l'umanità e per il genocidio di Srebrenica. Il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia lo condannò all'ergastolo nel 2017, descrivendo i suoi crimini come tra i più efferati conosciuti dall'umanità", ha dichiarato l'UE in un comunicato lunedì.

"Qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra, negazione del genocidio e revisionismo contraddicono i valori europei più fondamentali e non hanno posto né nell'UE né nei paesi candidati all'UE. La riconciliazione e le buone relazioni di vicinato nei Balcani occidentali rimangono centrali per costruire un futuro condiviso."

La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio europeo António Costa hanno poi scritto lo stesso messaggio su X martedì mattina: "Le immagini del funerale di Ratko Mladić ieri a Belgrado sono state scioccanti. Ratko Mladić era un criminale di guerra condannato. Era responsabile di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Morì mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica e altri crimini.

"Gli elementi di sostegno ufficiale e la presenza di alcuni alti funzionari serbi al funerale sono profondamente deplorenti. Dimostrano un fallimento nell'affrontare un capitolo oscuro della recente storia europea e contraddicono i valori che sostengono il percorso della Serbia verso l'Unione Europea. I nostri pensieri sono con tutte le vittime dei crimini commessi nei paesi dell'ex Jugoslavia.

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