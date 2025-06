L'Unione europea mette in guardia contro la potenziale chiusura dello Stretto di Hormuz

HQ

Le ultime notizie su Israele e Iran . Il capo della diplomazia dell'Unione europea ha avvertito che qualsiasi mossa da parte dell'Iran per chiudere lo Stretto di Hormuz comporterebbe pericoli significativi e interromperebbe le forniture energetiche globali.



La possibilità di ritorsioni e di una più ampia escalation del conflitto rimane una preoccupazione fondamentale tra i leader internazionali. Questo stretto è vitale per una parte sostanziale del flusso mondiale di petrolio e gas, trasportando circa un quinto del consumo totale di petrolio del mondo.



"Le preoccupazioni per le ritorsioni e l'escalation di questa guerra sono enormi, in particolare la chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran è qualcosa che sarebbe estremamente pericoloso e non fa bene a nessuno", ha detto Kaja Kallas ai giornalisti prima di un incontro con i ministri degli Esteri dell'UE.