I legislatori dell'Unione Europea hanno votato martedì per rafforzare l'integrazione tra l'industria della difesa del blocco e l'Ucraina, approvando un programma da 1,5 miliardi di euro (1,7 miliardi di dollari), inclusi 300 milioni di euro (345 milioni di dollari) per lo Strumento di Supporto all'Ucraina. Il voto avviene mentre i piani di pace sostenuti dagli Stati Uniti per l'Ucraina rimangono incerti e la guerra non convenzionale della Russia continua a mettere alla prova l'UE.

La misura è stata approvata al Parlamento europeo con 457 voti favorevoli, 148 contrari e 33 astensioni. L'eurodeputato francese Raphaël Glucksmann ha affermato che il programma "ci permetterà di costruire un'Europa più resiliente e sovrana" collaborando con l'Ucraina per sviluppare un moderno complesso militare-industriale. Il Commissario alla Difesa dell'UE Andrius Kubilius ha sottolineato l'importanza dell'innovazione ucraina nel rafforzare le capacità di difesa europee.

La spesa per la difesa dell'UE raggiungerà i 392 miliardi di euro

La spesa per la difesa dell'UE è prevista per raggiungere i 392 miliardi di euro (450 miliardi di dollari) quest'anno, quasi il doppio dei livelli prebellici. Nel prossimo decennio, la Commissione Europea prevede circa 3,4 trilioni di euro (4 trilioni di dollari) di spesa per la difesa, proponendo un aumento di bilancio a lungo termine per la difesa e lo spazio fino a 131 miliardi di euro (153 miliardi di dollari).

Il programma consente inoltre alle aziende ucraine di partecipare a progetti di difesa dell'UE, come l'Eastern Flank Watch, la Drone Defense Initiative e Space Shield, introducendo innovazione militare promuovendo al contempo l'indipendenza industriale e la sicurezza collettiva in tutto il blocco. Gli Stati membri dell'UE sono incoraggiati a procurarsi principalmente all'interno dell'unione con equipaggiamenti militari, con acquisti esteri solo quando necessario.

Kubilius ha sottolineato che le riforme mirano a impedire alle nazioni più grandi di dominare quelle più deboli. "Ecco perché sono a favore di un'Europa forte e di un'industria della difesa europea forte", ha detto, ricordando l'esperienza della Lituania sotto l'occupazione sovietica.