L'universo di Rambo si espande: prequel in sviluppo

John Rambo sta tornando, ma non come lo ricordiamo. Millenium Media ha annunciato ufficialmente che sono iniziati i lavori per un prequel di Rambo: First Blood, che ci regalerà un guerriero più giovane e arrabbiato. Il film sarà diretto da Jalmari Helander, ovvero la stessa persona che ci ha regalato Sisu e il sottovalutato Rare Exports, ed è ambientato durante la guerra del Vietnam.

Helander ha dichiarato quanto segue in un'intervista:

"Sono il più grande fan di Rambo dall'età di 11 anni. È così surreale essere in una situazione in cui posso davvero fare il mio film su Rambo. La catena di eventi che mi ha portato fin qui dà un senso, in modo fantastico, a tutta la mia infanzia. Non vedo l'ora di riportare il più grande eroe d'azione sul grande schermo a cui appartiene!"

La produzione inizierà in Thailandia entro la fine dell'anno, e per ora lo stesso Sly non è coinvolto. Anche se i produttori non escludono di cuocerlo in qualche modo.