L'universo di Rebel Moon è destinato ad espandersi ulteriormente

Che lo si ami o lo si odi,Rebel Moon il franchise è stato sicuramente un punto di discussione e uno dei maggiori investimenti di Netflix negli ultimi due anni. Anche se non è chiaro se vedremo mai più film che si inseriscono nel franchise, la buona notizia per i fan di Rebel Moon è che ulteriori narrazioni e storie sono in arrivo, e arriveranno prima piuttosto che dopo.

Variety riporta che una serie di fumetti prequel proviene da Titan Comics, con questo noto come Rebel Moon: Nemesis. Esplorerà la storia e il passato delNemesis personaggio, che nei film è interpretato da Doona Bae e noto per brandire una grande e sorprendente spada cyborg.

La serie a fumetti è in arrivo da Gail Simone e dagli artisti Federico Bertoni, e per quanto riguarda ciò che spacchetterà esattamente, si dice:

La serie a fumetti si svolgerà prima che Nemesis diventasse un assassino parzialmente meccanico armato di spada, ed è descritta come una storia ricca di azione e tosta nello stile di un western di vendetta, in cui una donna innocente si ritrova sulla strada dei soldati dell'Imperium che massacrano la sua famiglia.

La serie inizierà a vendere dal 16 luglio e sarà la seconda serie a fumetti della Rebel Moon, dopo House of the Bloodaxe, che è stata scritta da Zack Snyder e pubblicata da Titan.