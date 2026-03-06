L'universo di Sword Art Online verrà ampliato con il JRPG Echoes of Aincrad

Avrete visto di recente che Bandai Namco stava anticipando l'annuncio di un nuovo progetto. Questo teaser lasciava molto da confermare, poiché conteneva pochissimo sostanziale, con la premessa di questa rivelazione limitata dovuta al fatto che la presentazione ufficiale completa sarebbe stata a pochi giorni di distanza. A tal fine, ora sappiamo qual è il gioco in questione, dato che Bandai Namco ha ufficialmente alzato il sipario su un'altra avventura nel mondo di Sword Art Online.

Questo è un JRPG chiamato Echoes of Aincrad ed è un progetto in cui i giocatori si mettono in uniforme da eroi e devono esplorare un mondo fantasy, completare compiti, acquisire nuove abilità, abilità e equipaggiamento, e uccidere mostri e creature lungo il percorso.

Ambientato in un mondo oscuro e crudo in stile medievale, Echoes of Aincrad presenta personaggi in stile anime che altrimenti polarizzano la direzione artistica. In questa terra di pericoli e pericoli, i giocatori incontreranno diversi boss e nemici che dovranno essere superati grazie alle meccaniche di combattimento che offrono un gameplay action-RPG in tempo reale, che dovrebbe soddisfare i fan in cerca di un'esperienza più pratica ed emozionante.

Sebbene ci sia una storia centrale e missioni da seguire, il design del gioco permette ai giocatori di allontanarsi dai sentieri battuti e di ritagliarsi un proprio posto nel mondo più ampio. Puoi prendere attività e obiettivi secondari, cacciare nemici per aumentare il tuo potere e potenziale, esplorare e scoprire i segreti della terra, o semplicemente seguire gli eventi principali e avanzare lentamente nella storia centrale.

Per chi cerca ulteriori confronti su ciò che offre Echoes of Aincrad, se hai giocato a Code Vein II dal suo lancio all'inizio dell'anno, potresti notare alcune somiglianze nella direzione visiva, nella configurazione del gameplay del combattimento e persino nell'interfaccia utente che mette in risalto le abilità principali in basso a destra e altri attributi personali fondamentali nella parte inferiore dello schermo. Anche se ci sono molti elementi familiari, va detto che questi giochi sono basati su franchise più ampie e completamente diverse.

Guardando ai piani di uscita di Echoes of Aincrad, il gioco sarà lanciato su PC tramite Steam, PS5 e Xbox Series X/S già dal 10 luglio 2026. Essendo più vicino che più lontano, puoi vedere molte immagini del gioco qui sotto.