L'Universo Ultimate della Marvel terminerà nel 2026

A un festival Comic Con ci si aspetta di sentire notizie sui fumetti, e Marvel per fortuna aveva molto in serbo su questo fronte. In uno dei suoi panel, ha rivelato che il lungo Ultimate Universe si concluderà già nell'aprile 2026.

Ciò è stato confermato dal capo di Marvel Comics Dan Buckley, dal caporedattore C.B. Cebulski, dal caporedattore Will MossUltimates, dallo scrittore Deniz CampUltimate Wolverine e dallo scrittore Chris Condon, dove sono stati confermati anche gli ultimi cinque numeri.

Possiamo aspettarci Ultimate Spider-Man #24 a dicembre, Ultimate Black Panther #24 a gennaio, Ultimate X-Men #24 a febbraio e infine Ultimates #24 e Ultimate Wolverine #16 ad aprile.

Per quanto riguarda il modo in cui è avvenuto il finale, ci viene detto: "Fin dall'inizio, l'Universo Supremo è stato costruito con un punto finale predeterminato: il ritorno del Creatore dalla prigionia! L'uscita di The Maker dà il via a Ultimate Endgame, una serie di cinque numeri che verrà lanciata a dicembre e che riunisce questo universo interconnesso per una resa dei conti culminante.

Guardando al futuro, Marvel non ha menzionato ciò che ha pianificato per sostituire il Ultimate Universe.