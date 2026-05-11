L'uomo che ha dato vita a Moff Jerjerrod in Il ritorno dello Jedi ci ha lasciati

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L'ultima volta che abbiamo visto Moff Jerjerrod è stato in Il ritorno dello Jedi. Era sulla Morte Nera II incompiuta, supervisionandone la costruzione e accogliendo Darth Vader in persona, oltre a comandare la difesa contro l'attacco dei ribelli alla base dell'Impero su Endor. Purtroppo, non sembrava che i suoi sforzi fossero stati abbastanza contro Luke Skywalker, gli Ewok e altri ribelli, dato che la massiccia stazione spaziale fu infine distrutta.

Jerjerrod è però rimasto uno dei preferiti dai fan, apparendo in libri e fumetti, e forse la sua popolarità è dovuta alla recitazione fenomenale di Michael Pennington.

Ora Fantha Tracks riferisce che purtroppo è venuto a mancare all'età di 82 anni. Sebbene probabilmente rimarrà più conosciuto alla maggior parte come Moff Jerjerrod, fondò la English Shakespeare Company nel 1986 e apparve in numerose produzioni teatrali e film, non ultimo in The Iron Lady (dove interpretò Michael Foot).

Riposa in pace, vecchia leggenda, te la sei meritata.