L'uomo che ha fermato uno degli sparatori di Bondi Beach è stato accusato di aggressione

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Alla fine del 2025, l'Australia è stata scossa e colpita da un duro colpo quando individui armati si sono recati sulla famosa spiaggia di Bondi e hanno iniziato ad aprire il fuoco contro la folla presente. In totale, 15 persone furono uccise e altre rimasero ferite, con molte vite probabilmente salvate dagli sforzi eroici di Ahmed al Ahmed, un uomo che riuscì a disarmare e abbattere uno dei presunti sparatori, un momento in cui fu considerato un eroe.

Tuttavia, ora è emerso un rapporto che afferma che Ahmed è accusato di violenza domestica, aggressione comune, oltre a stalking e intimidazione, in particolare contro suo padre, con l'episodio avvenuto nel marzo 2026. Ahmed è stato incriminato dalle autorità locali, ma non è ancora stato dichiarato colpevole né condannato, poiché la persona comparirà in tribunale tra poche settimane, il 29 giugno, dove sarà determinata la sua innocenza o colpevolezza.

Secondo BBC News, Ahmed nega le accuse, sottolineando che sono "affatto vere". Il procedimento giudiziario di Ahmed si terrà presso il Bankstown Local Court di Sydney.

Dalla sparatoria, l'Australia ha provato a inasprire le leggi sulle armi.