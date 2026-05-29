L'uomo che ha mangiato nuggets di pollo durante le montagne russe di Cedar Point è stato bandito a vita da Six Flags

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Mangiare su montagne russe, ad alta velocità e in curve e discese drammatiche, rappresenta un ovvio rischio di soffocamento. Nessuno sano di mente proverebbe a mangiare durante una corsa sulle montagne russe, così quando uno YouTuber ha pubblicato un video di sé stesso mentre cerca di mangiare 10 nuggets di pollo mentre cavalca Cedar Point Millennium Force, la catena del parco lo ha vietato a vita.

"La sicurezza è una pietra angolare del nostro business e tolleriamo a zero i comportamenti inappropriati e pericolosi", ha dichiarato un portavoce della catena di parchi a tema, tramite CBS. "La nostra politica di sicurezza sulle attrazioni vieta rigorosamente tutti gli oggetti sciolti sulle attrazioni, compresi i cibi che possono rappresentare un rischio di soffocamento."

Il video è diventato virale su YouTube, con centinaia di migliaia di visualizzazioni. Nel video, Allen Ferrell ha risposto a una sfida di mangiare 10 McNuggets durante una corsa su Millennium Force, una delle montagne russe più alte, veloci e lunghe al mondo, che raggiunge una velocità di 149,7 km/h, 93 mph, cadendo da 94,5 metri e 310 piedi in due chilometri di pista. Lo YouTuber nascose le nuggets nei pantaloni e le mangiava mentre intingeva una salsa che schizzava lui e chi stava dietro di lui.

"La sicurezza è una partnership tra i nostri ospiti e il parco, e gli ospiti devono seguire tutte le istruzioni scritte e verbali per una guida sicura. Gli ospiti che violano il nostro Codice di Condotta non sono i benvenuti nei nostri parchi, e questo ospite è stato bandito a vita da tutti i parchi di Six Flags."

Cedar Point a Sandusky, Ohio, fa parte della catena Six Flags, che possiede oltre una dozzina di parchi in Nord America, dopo una fusione con Cedar Fair nel 2024. A questo idiota non sarà mai più permesso entrare in nessuno di quei parchi.