L'uomo muore sulle montagne russe Universal Orlando: rivelata la causa della morte, ma rimangono molte domande

Mercoledì, un uomo di 32 anni, Kevin Rodriguez Zavala, è morto dopo aver cavalcato le montagne russe nel nuovissimo parco dell'Universal Orlando Resort, Epic Universe. I rapporti iniziali dicevano che l'uomo non rispondeva dopo la corsa e in seguito è morto in ospedale. In seguito è stato riferito che l'uomo è morto per "molteplici ferite da impatto contundente".

Il parco a tema ha chiuso l'attrazione e rimarrà chiuso durante le indagini. Una dichiarazione della Universal ha detto che erano "devastati" e che stavano collaborando con l'ufficio dello sceriffo della contea di Orange.

Con la morte che è stata dichiarata un tragico incidente, ora sorgono molte domande: il viaggio non era sicuro? Universal è nota per avere i più alti standard di sicurezza sulle montagne russe e la giostra stessa, Stardust Racers, era molto nuova e prodotta da un'azienda esperta, la tedesca Mack Rides (proprietaria dell'Europa-Park).

La giostra, che ha aperto all'inizio di quest'anno insieme al resto del parco, è un duello sulle montagne russe, il che significa che due treni vengono lanciati contemporaneamente da due serie parallele di binari. In molti punti, i treni si incrociano molto vicini. Sorge spontanea una domanda: un oggetto allentato, come un telefono cellulare, potrebbe cadere da un passeggero e colpire il passeggero dell'altro treno? Sarebbe quasi impensabile, poiché la corsa costringe i motociclisti a lasciare i loro oggetti negli armadietti e passare attraverso un metal detector.

Non si sa se l'uomo avesse delle patologie che avrebbero potuto aggravare le ferite, ma la notizia che avrebbe subito "lesioni multiple da impatto contundente" solleva preoccupazioni molto serie che Universal dovrebbe risolvere rapidamente se vogliono riaprire la giostra e riconquistare la fiducia del pubblico...