Lupita Nyong'o risponde alle controversie riguardo al suo casting per il ruolo di Elena di

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Il film di ChristopherThe Odyssey Nolan ha avuto alcune scelte di casting controverse. Travis Scott che interpreta uno dei pretendenti che si aggirano nella casa di Odisseo, per esempio, ma forse nessuno ha suscitato l'ira di internet come la scelta di Lupita Nyong'o per Elena di, così come sua sorella Clitemnestra. È Nyong'o che interpreta Elena a far innervosire particolarmente le persone, poiché molti vedono il volto che ha lanciato mille navi come la donna più bella del mondo.

Nyong'o, però, non era entusiasta di essere solo un bel viso. "Non puoi fare la bellezza. Voglio sapere chi è un personaggio. Cosa c'è oltre la bellezza? Cosa c'è oltre l'aspetto? Questo è il punto di fare un testo così noto, che è stato studiato, interpretato e derivato. La ricerca potrebbe essere infinita. La cosa positiva di lavorare con uno scrittore come Chris è che è sulla pagina. L'indagine inizia con le pagine che ti vengono assegnate. È su questo che mi sono basata," ha detto alla rivista Elle.

L'attrice non ha voluto rivelare molti dettagli sul film stesso, ma ha affrontato la controversia riguardante il suo casting. "Il nostro cast rappresenta il mondo. Non sto passando il mio tempo a pensare a una difesa. Le critiche esisteranno, che io vi partecipi o meno," ha detto. "È davvero qualcosa di cui far parte The Odyssey, perché è così grande. Attraversa mondi. Ecco perché il cast è quello che è. Stiamo occupando la narrazione epica del nostro tempo."

Christopher Nolan, il regista del film, non ha mai avuto dubbi sul casting di Nyong'o. "La forza e la compostezza erano così importanti per il carattere di Helen. E Lupita lo fa sembrare senza sforzo," disse. Probabilmente questo non impedirà a certe persone su internet di odiare questa scelta, perché devono sempre trovare qualcosa di nuovo per cui arrabbiarsi.