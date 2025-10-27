L'uragano Melissa si intensifica fino alla categoria 5 e si dirige verso la Giamaica

HQ

La Giamaica è ora in allerta poiché l'uragano Melissa si è intensificato in una grande tempesta di categoria 5, spingendo i funzionari a esortare i residenti a cercare un riparo immediato. Abbiamo appena ricevuto la notizia che gli aeroporti sono stati chiusi e i centri di emergenza aperti in tutta l'isola per prepararsi a potenziali devastazioni. Le autorità avvertono che le aree basse sono particolarmente a rischio e che le inondazioni potrebbero isolare le comunità e danneggiare le infrastrutture. Si prevede che la tempesta che si muove lentamente colpirà anche le isole vicine, con i residenti invitati a seguire gli ordini di evacuazione man mano che la situazione si sviluppa.