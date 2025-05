YFQ-44A: l'USAF inizia i test a terra per un aereo da combattimento collaborativo L'YFQ-44A, una parte fondamentale del programma Collaborative Combat Aircraft della US Air Force, inizia la sua fase di test a terra.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Ora sappiamo che l'aeronautica militare degli Stati Uniti ha iniziato i test a terra dell'YFQ-44A come parte del suo programma Collaborative Combat Aircraft (CCA), un passo importante verso l'integrazione dei sistemi autonomi. Il test, volto a valutare la propulsione, l'avionica e l'autonomia, pone le basi per i test di volo entro la fine dell'anno. La Beale Air Force Base è stata scelta per ospitare una CCA Aircraft Readiness Unit, garantendo capacità di dispiegamento rapido. Dai un'occhiata ad alcune immagini qui sotto. YFQ-44A // Shutterstock