Lush lancia una collaborazione The Super Mario Galaxy Movie a partire da oggi

Se vuoi fare la doccia con stile, dovresti assicurarti di visitare presto un negozio Lush. Hanno annunciato una collaborazione con Nintendo e Universal Pictures per il prossimo film The Super Mario Galaxy Movie , che debutterà il 1° aprile. Ci sono in totale dodici prodotti - tra cui saponi, bombe da bagno e creme doccia - che puoi scoprire e approfondire a questo link.

Kalem Brinkworth, responsabile dei concetti e delle collaborazioni presso Lush, commenta la collaborazione, affermando:

"Da Lush, creiamo prodotti che suscitano gioia e rafforzano la cura di sé. The Super Mario Galaxy Movie cattura immaginazione e meraviglia - temi che si allineano perfettamente con la missione di Lush di portare prodotti innovativi ma rispettosi del pianeta ai clienti."

L'intera collezione sarà disponibile per l'acquisto da oggi, il che è appropriato visto che è il 10 marzo. Vedi qualcosa di cui hai bisogno?