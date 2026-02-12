L'uso eccessivo dei social media non è una dipendenza, afferma il capo di Instagram

HQ

A Los Angeles è iniziato un enorme processo, che potrebbe lasciare una decisione storica sul fatto che i social media siano davvero dannosi per i giovani. Stiamo già vedendo alcuni grandi governi vietare i social media per chi ha meno di una certa soglia di età. L'Australia, ad esempio, sta vietando i social media per gli utenti sotto i 16 anni, poiché crescono le preoccupazioni che i social media stiano diventando dipendenti e dannosi per la salute mentale dei giovani.

Il processo a Los Angeles vedrà testimoniare figure di spicco e leader di grandi aziende di social media, mentre il principale attore che guida il caso contro Meta, YouTube e altri cerca di dimostrare che l'accesso ai social media ha danneggiato la loro salute mentale e quella degli altri.

Anche TikTok e Snapchat sono stati nominati nella causa, ma hanno raggiunto un accordo prima che potesse svolgere un processo. Adam Mosseri di Instagram è il primo responsabile dei social media a testimoniare. Dopo aver gestito Instagram per otto anni, Mosseri è uno dei nomi più importanti dei social media e, secondo la BBC, ha affermato che l'uso eccessivo di Instagram può essere problematico, ma non costituisce una dipendenza.

"È importante distinguere tra dipendenza clinica e uso problematico," ha detto. "Sono sicuro di aver detto di essere diventato dipendente da una serie Netflix quando l'ho vista una maratona molto tardi una sera, ma non credo sia la stessa cosa di una dipendenza clinica."

Mosseri ha anche detto di non essere un esperto di dipendenza dopo ulteriori interrogatori. Quando gli è stato chiesto una risposta al più lungo utilizzo di Instagram in un singolo giorno da parte del principale attore per 16 ore, Mosseri ha detto: "Sembra un uso problematico."

