L'USS Iowa si unisce alla flotta della Marina degli Stati Uniti come ultimo sottomarino di classe Virginia Il nuovo sottomarino d'attacco veloce offre capacità avanzate per migliorare la difesa strategica.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . La Marina degli Stati Uniti ha ufficialmente dato il benvenuto all'USS Iowa, il suo nuovissimo sottomarino d'attacco veloce di classe Virginia, in una cerimonia di messa in servizio tenutasi sabato a Groton, nel Connecticut. Questa nave di 377 piedi, costruita da General Dynamics Electric Boat, è dotata di tecnologie all'avanguardia, tra cui missili Tomahawk, un reattore nucleare per una gittata illimitata e sistemi avanzati per operazioni speciali. Con capacità che vanno dalla guerra antisommergibile alle operazioni di intelligence, l'Iowa è destinato ad essere un attore chiave negli sforzi futuri della Marina. Il sottomarino trasporterà un equipaggio di 135 marinai e continua l'eredità della corazzata USS Iowa, che ha prestato servizio nella seconda guerra mondiale. USS Iowa // Shutterstock