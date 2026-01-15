L'utente scopre il motivo assurdo per cui Monster Hunter Wilds gira meglio su PC man mano che hai scaricato più DLC hai scaricato

HQ

Prima che arrivi su Nintendo Switch 2, la maggior parte dei fan concorderebbe che Capcom deve perfezionare le prestazioni di Monster Hunter: Wilds, il suo gioco più importante dello scorso anno, nella versione PC. Il titolo ha ottenuto buone vendite su PC nonostante le continue critiche sul suo stato tecnico, ma ora un utente esperto afferma che uno dei principali problemi di "ottimizzazione" potrebbe derivare da una svista piuttosto amatoriale da parte del team di sviluppo.

Secondo Tylmarande su Reddit, il gioco esegue costantemente un "controllo aggressivo" per verificare i contenuti aggiuntivi (DLC) disponibili per l'utente, al punto da influire sulle prestazioni del titolo e, a peggiorare le cose, funziona molto meglio man mano che più DLC vengono installati (meno controlli da eseguire). Sebbene ironia della sorta questo sembri il metodo migliore per gli azionisti in termini di vendite, è chiaro che non è ciò che Capcom intendeva, e sono già stati contattati e informati di questi risultati sorprendenti.

Per sicurezza, lo stesso utente, dopo aver testato cambiando account, ha creato una mod per Monster Hunter: Wilds che gli fa credere che tu abbia tutti i DLC, dimostrando irrefutabilmente la loro teoria migliorando le prestazioni. In effetti, Tylmarande, che Capcom forse dovrebbe considerare di aggiungere al proprio pacchetto QA, aveva già aiutato l'azienda giapponese a risolvere un problema di prestazioni con Dragon's Dogma 2.

Stai riscontrando problemi di prestazioni con Monster Hunter: Wilds su PC e pensi che possa essere la causa?