Lux e Samira arrivano a 2XKO più avanti quest'anno

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Dopo l'uscita di quest'anno, il spin-off di League of Legends 2XKO è arrivato sul palcoscenico Evo. Sebbene lo scopo principale di Evo sia vedere i migliori giocatori di picchiaduro sfidarsi per premi enormi, vediamo anche annunci e rivelazioni occasionali, come la presentazione non di uno, ma di due nuovi Campioni per 2XKO.

Lux e Samira arriveranno al gioco, con trailer completi di gameplay previsti per la fine dell'anno. Abbiamo potuto vedere Lux in azione, mentre picchiava Darius per qualche secondo. Per quanto riguarda Samira, vediamo solo la sua introduzione, quindi non c'è molto su cui basarsi. Gli appassionati di leghe sicuramente potranno prevedere i loro stili di combattimento, ma da qualcuno che ha sempre preferito DOTA 2 quando giocava ai MOBA, non posso commentare se non per il fatto che è sempre bello vedere crescere questo roster.

Il gameplay di Lux arriverà nell'autunno o autunno 2026, con Samira prevista per la fine dell'anno. Il gameplay completo di un Campione di solito non è lontano dal suo rilascio, quindi possiamo aspettarci che il roster 2XKO abbia almeno altri due combattenti prima della fine dell'anno. Non male considerando che abbiamo iniziato con dieci, e sembra che finiremo con sedici Campioni.