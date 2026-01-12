L'X11L di TCL ti colpisce con 10.000 Nits

HQ

Con un prezzo di soli 7000$, relativamente economico per una TV all'avanguardia da 75", la nuova serie TCL X11L ha mostrato cosa può fare il LED SQD-Mini. A seconda del modello, ottieni 20.000 zone di oscurazione e 10.000 Nits di luminosità di picco. con uno spessore di soli 0,8" e combinata con la fabbricazione del display senza bordi, la TV è commercializzata come "zeroborder".

Il pannello CSOT WHVA 2.0 Ultra, ampio angolo di visuale a colori - alto contrasto statico è combinato con una tecnologia Super Quantum Dots, offrendo il 100% di gamma cromatica BT2020. Questo è anche noto come Super QLED. L'angolo di visuale è di 178 gradi, e i formati HDR supportati includono Dolby Vision IQ, HDR10+ e HLG.

L'impianto audio è realizzato con Bang & Olufsen, con subwoofer e altoparlanti abbinati per chi desidera espandersi verso un vero home cinema. Questo è combinato con un'interfaccia TV basata su Google Gamini 2 e, con un refresh rate di 144Hz, il pannello è anche molto capace di mostrare contenuti da gioco.

Tuttavia, richiede un po' di manodopera, nonostante il display estremamente sottile, la TV da sola pesa oltre 39 kg per la versione da 75", oltre 50 kg per quella da 85" e 67 kg per quella da 98".

A differenza di molti altri prodotti CES, il TCL X11L è proprio dietro l'angolo, con i due modelli più grandi che usciranno questo mese.

