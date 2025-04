M3GAN ottiene un aggiornamento e diventa l'eroe per sconfiggere un concorrente nel film successivo

HQ

M3GAN ha debuttato un paio di anni fa con un grande successo, tanto che Universal e Blumhouse hanno rapidamente dato il via libera e hanno iniziato a lavorare su un sequel. Se non vedevi l'ora di vedere quel film, abbiamo delle buone notizie: il primo trailer è arrivato, ma il problema è che non è così stravagante e inquietante come l'originale.

M3GAN 2.0 Sembra essere prima di tutto un film d'azione, e lo diciamo perché la trama sembra ruotare attorno a M3GAN che si unisce ai buoni per aiutare a scongiurare la minaccia di un nuovo robot concorrente che si è scatenato in una mega follia omicida. Per completare questo compito, M3GAN ha ricevuto un aggiornamento più maturo, con il robot titolare ora più alto e ancora più letale, e si spera che corrisponda all'"arma di livello militare nota come Amelia, l'ultima spia di infiltrazione assassina".

Il debutto è previsto per il 27 giugno, M3GAN 2.0 è diretto e scritto da Gerard Johnstone, con Akela Cooper dell'originale collegato al progetto. Secondo il cast, Amie Donald e Jenna Davis tornano nei panni di M3GAN, con Allison Williams e Violet McGraw nel cast, e con Amelia interpretata da Ivanna Sakhno di Ahsoka.

Dai un'occhiata al trailer e alla sinossi del film qui sotto.

"Due anni dopo M3GAN, una meraviglia dell'intelligenza artificiale, è diventato canaglia e si è imbarcato in

una furia omicida (e impeccabilmente coreografata) ed è stato successivamente

distrutta, la creatrice di M3GAN Gemma (Allison Williams) è diventata un'autrice di alto profilo e sostenitrice della supervisione governativa dell'intelligenza artificiale. Nel frattempo, la nipote di Gemma, Cady (Violet McGraw), che ora ha 14 anni, è diventata un'adolescente, ribellandosi alle regole iperprotettive di Gemma.

"A loro insaputa, la tecnologia alla base di M3GAN è stata rubata e utilizzata in modo improprio da un potente appaltatore della difesa per creare un'arma di livello militare nota come Amelia (Ivanna Sakhno; Ahsoka, Pacific Rim: Uprising), l'ultima spia di infiltrazione assassina. Ma man mano che la consapevolezza di sé di Amelia aumenta, diventa decisamente meno interessata a prendere ordini dagli umani. O nel tenerli in giro.

Con il futuro dell'esistenza umana in gioco, Gemma si rende conto che l'unica opzione è resuscitare M3GAN (Amie Donald, doppiata da Jenna Davis) e darle alcuni potenziamenti, rendendola più veloce, più forte e più letale. Mentre le loro strade si scontrano, l'icona originale dell'I.A. sta per incontrare il suo compagno.