M80 sposta Hotancold sulla sua panchina Rainbow Six e cercherà un sostituto nelle prossime settimane

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Con il Salt Lake City Major all'orizzonte, l'organizzazione M80 ha annunciato piani per apportare modifiche al suo team competitivo Rainbow Six: Siege X, abbandonando e lasciando il suo attuale leader in-game e cercando un sostituto per riempire lo spazio in tempo debito.

Come confermato in un post sui social media, M80 non fornisce una motivazione definitiva per la decisione, suggerendo che si tratti di una decisione basata sulle prestazioni, nonostante Hotancold sia stato fondamentale per l'impegno della squadra nella vittoria del Munich Major lo scorso anno, mesi dopo il suo ingresso iniziale nell'organizzazione nel marzo 2025.

M80 ringrazia Hotandcold per i suoi sforzi, promette un addio adeguato e dichiara che nelle prossime settimane inizierà lo sforzo di "provare i giocatori" per ricoprire il ruolo, con notizie in arrivo in futuro.

Parlando di questa decisione, Hotancold ha commentato la notizia rivelando che lo ha sconvolto.

"Mi sono svegliato e ora sono in panchina, ovviamente ultimamente non sto giocando al meglio ma penso che questa mossa sia fatta senza pensare a cosa abbiamo fatto con beastcoast/m80. (L'UNICA squadra NA ad aver vinto qualcosa in 4 anni). Il primo pensiero è che voglio ancora giocare, ovviamente, ma vedremo cosa succederà dopo".

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