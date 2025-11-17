Maboroshi Artworks vuole che Project Blur sia un "gioco abbastanza bello da far sì che le persone vogliano scattare foto all'interno"

Dopo aver precedentemente consegnato Last Time I Saw You, la prossima idea dello sviluppatore Maboroshi Artworks ' sarà molto diversa, poiché il team sta passando dal 2D per esplorare invece il campo del 3D per un concetto di fotografia in prima persona. Un cambiamento notevole, ma è uno che colpisce il cuore del direttore creativo Juan Fandiño, come ci ha spiegato recentemente a BCN Game Fest.

"Prima di lavorare ai videogiochi, ho studiato arte e fotografia. Inizialmente sono andato in Giappone come fotografo, ma alla fine ho lavorato su videogiochi. E avevo sempre la fotografia lì, qualcosa che volevo sviluppare, ma sì, non ho mai sviluppato completamente. Quindi, in questo caso, volevo unificare entrambe le cose e cercare di portare l'arte o la fotografia che mi piace in un gioco," ci ha detto Fandiño.

Ha poi spiegato perché il gioco, con molta ispirazione giapponese, ha adottato una prospettiva in prima persona, cosa molto insolita per i giochi della regione.

"Poiché il gioco è focalizzato sulla fotografia, per me è sembrato più naturale giocare in prima persona, visto che ti metti la fotocamera negli occhi. La transizione è fluida. Ho visto recentemente diversi giochi in terza persona, persino puntando verso il basso, in cui prendi la telecamera e poi passi in prima persona, come ad esempio Toem, che è uno dei nostri riferimenti. Ma in questo caso volevamo renderlo più fluido e, inoltre, dato che lavoriamo con una narrazione, stiamo ancora creando un gioco narrativo, quindi essere te stesso agli occhi del personaggio, ho pensato che potesse migliorare il fatto che puoi entrare più facilmente nella storia, fondamentalmente sì."

Il titolo attualmente porta il nome Project Blur, ma non sarà così per sempre perché è un titolo provvisorio. Fandiño ha affrontato la questione dicendo: "In realtà, devo dire che inizialmente volevo chiamare il gioco Blur, ma esiste già un gioco di corse per PS3 chiamato Blur, quindi non potevo andare in quella direzione. C'è anche una band, ovviamente. Quindi ho mantenuto il nome in codice per quello, il titolo sarà diverso."

Infine, ci ha anche raccontato gli obiettivi finali per Project Blur e come tutto si concentri sull'espressione artistica.

"Vogliamo dare al giocatore libertà artistica di inquadrarlo come vuole. Quello che devi prendere è quello che il gioco ti dice di fare, ma poi sei libero di scattare foto di quello che vuoi, hai un album dove le raccogli, puoi cancellarle, puoi tenerle e puoi farne quello che vuoi. Quindi sì, il gioco ti chiede di fare certe cose, ma incoraggiamo il giocatore a esplorare, fare quello che vuole e condividere quelle foto con gli altri.

"Ci sono alcune comunità online di persone che usano la modalità foto di diversi grandi giochi, e creano immagini davvero, davvero belle. Ovviamente, non siamo affatto uno studio AAA, ma puntiamo a creare un gioco abbastanza bello da far sì che le persone vogliano scattare foto all'interno di quel gioco."

Dai un'occhiata all'intervista completa e sottotitolata localmente con Fandiño qui sotto per saperne di più su Project Blur e Maboroshi Artworks ', Last Time I Saw You.