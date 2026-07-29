Macaulay Culkin è in trattative con Disney per un ritorno a 'Mamma ho perso l'aereo'

HQ

Sembra che l'attore Macaulay Culkin sia pronto a rilanciare la sua carriera con il suo ruolo più iconico - quello che lo ha catapultato alla celebrità quando era ancora un bambino e lo ha reso una star di Hollywood, solo per poi cadere presto in una spirale autodistruttiva dalla quale ci sono voluti decenni per uscire. Ora è un uomo cambiato, dopo essere recentemente apparso (con il plauso del pubblico) nella serie Prime Video Fallout (e che tornerà per la terza stagione), e vuole tornare a essere Kevin McCallister.

Esatto. Secondo il podcast The Town with Matthew Belloni, Culkin e Disney stanno iniziando le trattative per produrre un nuovo film di Mamma Perso l'aereo, con Culkin che riprende il suo ruolo. Secondo il rapporto, la casa di produzione è "entusiasta" del ritorno dell'attore nel ruolo, che presenterebbe anche una trama solida con sfumature emotive pensate per risuonare sia con la generazione originale di appassionati di cinema sia con il nuovo pubblico.

Non è ancora nulla scolpito nella pietra riguardo a questo nuovo Mamma, ho perso l'aereo, ma ti piacerebbe vedere Kevin McCallister tornare sul grande schermo?