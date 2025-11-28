Macaulay Culkin spiega la sua visione per un Home Alone ritorno: "È lui che mi sta preparando trappole"

Macaulay Culkin è diventato famoso da giovane quando ha interpretato Kevin McCallister nei Home Alone film, che senza dubbio riconquisteranno il mondo tra un mese, in linea con le festività. Poiché il ruolo ruotava attorno a un bambino che si difonde dai ladri e altro mentre i suoi genitori erano via, non è qualcosa a cui abbiamo visto Culkin tornare ora che è tornato sotto i riflettori, ma forse c'è un modo...

Parlando con Variety, Culkin spiega di aver avuto una visione su come Home Alone potrebbe essere riavviato e come potrebbe essere coinvolto. È un'idea di trama più invertita, in cui Culkin sarà l'adulto messo alla prova da un bambino ingegnoso.

"Avevo un'idea. Sono o vedovo o divorziato. Sto crescendo un bambino e tutte quelle cose. Sto lavorando davvero sodo e non sto prestando abbastanza attenzione, il bambino si infastidisce un po' con me e poi vengo chiuso fuori. [il figlio di Kevin] non mi lascia entrare... E lui è quello che mi sta preparando le trappole."

Culkin continua: "È il pitch elevatore più vicino che ho. Non sono completamente allergico, è la cosa giusta."

Come in tutto ciò che accade a Hollywood oggi, non è improbabile che Home Alone torni prima o poi, ma al momento non ci sono piani per rilanciare ulteriormente la serie, soprattutto perché il progetto Home Sweet Home Alone del 2021 non ha mai davvero decollato quando è arrivato su Disney+.