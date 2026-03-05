Apple lancia un nuovo MacBook accessibile chiamato Neo

HQ

Al prezzo di soli 700 euro - e ancora meno con gli sconti studenti, puoi acquistare un MacBook nuovo di zecca.

Alimentato dal chip A18 Pro a 6 core, Apple ha lanciato un nuovo MacBook estremamente economico, ma ha scelto quattro ottimi colori, un display 4K da 13" e 16 ore di durata della batteria. Esistono due versioni, una con 256GB di spazio per 699 euro e una versione da 512GB per 799 euro. Per il resto, le due versioni sono identiche con 8GB di memoria, uno schermo IPS da 500 nits, 2408x1506 pixel, due porte USB-C e una presa jack. Uno dei connettori USB-C può essere utilizzato per DisplayPort 1.4.

Anche se non ha Wifi7, probabilmente grazie all'uso di un chipset più vecchio, ha Bluetooth 6 e una webcam 1080p, e pesa 1,23 kg.

